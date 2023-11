Grande festa per i 90 anni di Annamaria

Una storia di successo imprenditoriale quella di Annamaria Paccosi, che oggi spegne 90 candeline. Classe 1933, la nota albergatrice nasce in una Montecatini certo molto diversa dall’attuale, negli anni in cui i giovani avevano voglia di ripartire dopo una lunga guerra. AnnaMaria fin dai primi anni aveva mostrato uno spiccato senso degli affari e molta voglia di lavorare, dando una mano a sua madre che aveva un ‘ edicola al "Gambrinus". Diventata maggiorenne si fidanza con Roberto Livi e dopo qualche anno si sposa. Nascono i figli Pietro e Paolo, ma la vita da mamma e da casalinga inizia a starle stretta.

La tempra imprenditoriale della signora Paccosi, nei primi anni ‘60, la porterà prima ad andare a lavorare in segreteria presso un hotel, poi, imparato rapidamente il mestiere, a tentare la grande avventura, accendendo un mutuo in banca e comprando l’Hotel Maestoso. Nei primi anni ‘70 Annamaria ha allargato la propria attività diversificandola con la gestione a Madesimo dell’Hotel Meridiana e poi negli anni ampliando gli investimenti prima con l’ acquisto dell’Albergo Villa Splendor quindi con la presa in gestione dell’Hotel Concordia sempre a Montecatini, ed infine pochi anni fa con l’acquisto dell’Hotel Palazzo Alexander a Lucca.

E così, i 90 anni di questa energica imprenditrice saranno meritatamente festeggiati stasera nella bella cornice del Teatro Verdi, in occasione della serata-evento organizzata dal figlio, dottor Paolo Livi, che ha celebrato anche i 30 anni della attività professionale delle proprie società, leader nel settore della Information Technology. La serata è stata inserita in una due giorni congressuale che si è svolta in un clima di festa.

Giovanna La Porta