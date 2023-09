Granchi e Gioli alle Terme Tamerici di Montecatini: Mostra per i 150 anni da Galileo Chini

Un importante contributo culturale ai festeggiamenti per i 150 anni dalla nascita di Galileo Chini verrà assicurato nella mostra alle Terme Tamerici che pone in relazione e confronto Andrea Granchi e Alessandro Gioli.

L’esposizione, che rappresenta una sorta di dialogo fra un architetto e un pittore, sarà inaugurata domenica prossima (ore 17.30) alla presenza di Roberto Giovannelli, Giovanna Uzzani, Francesco Gurrieri e del vicesindaco Alessandro Sartoni. Atteso anche il governatore della Toscana Eugenio Giani.

La mostra è incentrata sul tema del disegno declinato nei due artisti, entrambi autorevoli accademici, con modalità assai diverse: a ricreare architetture ideali, razionali, ecologiche talora ispirate a modelli cari alla pittura del ‘300 toscano in Gioli. Particolarmente eterogeneo, eccentrico e anche tridimensionale il concetto di disegno in Granchi che passa da lavori su carta o su tela preparata, a fusioni in bronzo a cera persa, fino a ceramiche smaltate alcune delle quali realizzate appositamente per questa occasione.

Altralinea Edizioni ha realizzato il catalogo che contiene contributi di Alessandro Sartoni, Francesco Gurrieri, Giovanna Uzzani e dei due artisti.

I lavori di Granchi e Gioli saranno visibili ogni giorno presso le Terme Tamerici ad ingresso libero come di consueto fino al prossimo 15 ottobre.