Gli studenti donano fondi ai Quechua

Prima delle vacanze natalizie, gli alunni della scuole ‘Bartolozzi’ e ‘Pertini’, stimolati dal sindaco Dino Cordio e aiutati dai loro insegnanti, hanno organizzato un mercatino per raccogliere fondi che, poi, sono stati destinati all’associazione ’Gocce di Vita’, impegnata da anni in sostegno delle popolazioni Quechua che vivono nella regione dell’Apurimac, sulle Ande del Perù. "È lo spirito autentico del Natale – commenta la presidente dei volontari Franca Trampi –:

non una festa di luci e regali, ma un aiuto per chi ha tanta necessità e soffre la mancanza di tutto. Grazie a ragazzi, insegnanti e famiglie per l’impegno messo nella realizzazione e nel successo del mercatino". In vista del Natale, gli scolari non sono stati i soli a pensare all’associazione uzzanese, che ha ricevuto generose offerte anche dalle amministrazioni comunali di Chiesina Uzzanese e Uzzano, dal Comitato Gemellaggi di Chiesina e dal Lions Club di Pescia.