Gli studenti del Salutati cittadini del mondo

Dopo la sospensione biennale degli stage a causa del Covid, riprendono le attività legate agli scambi linguistici, in questo caso con un piano finalizzato all’approfondimento della lingua inglese, predisposto e organizzato dalle professoresse Alessandra Baldacci e AnnaLisa Del Serra che all’interno del Liceo Salutati da molti anni si occupano di scambi e stage all’estero. Il gruppo, formato da 62 studenti delle classi 3E les, 3ALs e 3CLs, il 29 gennaio è partito alla volta della capitale irlandese cara a Joyce, affiancato dai docenti Anna Lisa Del Serra, Valentina Bonvicini, Lorena Rocchi, Dario Villanis, Robert Skowronski e Guendalina Rosciarelli. Gli alunni del Salutati hanno così avuto l’opportunità di seguire corsi di lingua inglese adatti a tutti i livelli presso la Babel Academy of English – una valida scuola fondata nel 2017 – secondo un programma che li ha visti, divisi in gruppi, partecipare alle lezioni e alle varie occasioni di confronto verbale, ogni mattina, dalle 9 alle12.30. Nel primo pomeriggio, terminate le lezioni all’interno della struttura, ai ragazzi erano riservate escursioni e visite didattiche nel territorio. Alcuni alunni riferiscono di aver attraversato il Ha’penny Bridge, “ponte da mezzo penny”, così chiamato per il pedaggio richiesto al passaggio dopo la sua costruzione; si tratta di...