Gli studenti del ’Martini’ in cucina per gli alunni delle scuole primarie

Trofie al ragout bianco di Chianina e tris di pinzimonio con la mozzarella. Questo il menu che gli studenti dell’Alberghiero Martini hanno preparato per i piccoli alunni delle primarie a tempo pieno Casciani e De Amicis. E’ partito così, alla presenza dell’assessore Federica Rastelli, il progetto "Ci serviamo da soli", organizzato nelle mense scolastiche dal Comune e Cirfood con la collaborazione del Martini. Si tratta di nuova organizzazione del servizio di refezione scolastica, che avrà inizio gradualmente in tutte le scuole primarie in collaborazione con diverse realtà sociali. A tavola si sono seduti 160 bambini: 90 al primo turno e 60 al secondo turno. "E’ stato emozionante – dice Rastelli – e i piccoli non stavano nella pelle. Una bambina mi ha chiesto se c’era un matrimonio. Un’esperienza meravigliosa per loro"". Cirfood è la ditta affidataria del servizio di ristorazione scolastica alle scuole d’infanzia e primarie della città. Il lavoro è partito da lontano, con una progettualità specifica orchestrata tra Comune, alberghiero Martini e Cirfood. Fondamentale la figura di una nutrizionista, con l’ausilio della quale sono stati scelti e selezionati piatti e ricette. L’idea è quella di proseguire in futuro la collaborazione, con un ingresso in pianta stabile del Martini nella programmazione dei menu della mensa scolastica. L’alberghiero è l’unica scuola che ha nel proprio piano di studi Scienze dell’alimentazione. Il calendario prevede al momento quattro giornate, ma verrà monitorato e se necessario modificato in Itinere. Intanto sono state coinvolte le classi 4AE, 4AS e 3CS che hanno messo in tavola anche i menu stampati con le indicazioni degli allergeni. Martedì 28 marzo la 4DE è la 4BS prepareranno una vellutata di ceci con crostini aromatizzati. Martedì 4 aprile sarà il turno di 4CE e 4DS che metteranno in tavola lo stracotto toscano. Infine il tandem 4BE-4CS giovedì 20 aprile sarà alle prese con la preparazione di una banana con fonduta di cioccolato oppure schiacciata alla fiorentina. In pratica sono coinvolte tutte le classi quarte con i loro docenti tecnico pratici. Insomma un esempio di formazione e istruzione sinergica aperta con il coinvolgimento in verticale degli studenti di ogni età.