Gli studenti del ’Ferrucci’ a lezione nelle nuove aule attrezzate

Nuova organizzazione per la scuola secondaria dell’istituto comprensivo ’Francesco Ferrucci’, che ha deciso di adottare il modello "Lento pede". Si tratta di un modello di ispirazione anglosassone ideato da Lidia Cangemi, dirigente del liceo ’JF Kennedy’ di Roma, che ha tenuto la formazione online degli insegnanti del ’Ferrucci’, e da Ottavio Fattorini, dirigente del ’Labriola’ di Ostia.

La particolarità è che le classi si spostano in aule speciali, fortemente caratterizzate e attrezzate dalla disciplina che vi si apprende. Da quando è stata adottata questa nuova realtà, molte cose sono cambiate. Innanzitutto gli spazi, attrezzati in base alle esigenze: planisferi e mappamondi a geografia, spazi di lettura resi comodi da pouf e tappetini nelle aule di italiano e così via.

Il vero cambiamento riguarda però gli studenti, che hanno una nuova attenzione agli spazi e manifestano un’apprezzabile vigilanza su come si lasciano e si ritrovano le aule e i banchi, per sé e per gli altri. Un nuovo bon ton, non scritto, ma funzionante. Infine, da segnalare l’arrivo degli armadietti, che saranno personalizzabili e costituiranno "uno spazio tutto per sé" per ogni studente nell’ambiente pubblico che è la scuola. Anche questo aspetto ha una valenza educativa: i ragazzi sono se stessi soltanto in casa, mentre all’esterno sono sostanzialmente fruitori di qualcosa già definito dagli adulti- Per questo l’adozione di armadi personali è un passo piccolo ma significativo verso l’espressione del singolo nel mondo.

Oggi alle 17,30 è in programma l’open day: sarà possibile visitare gli spazi della scuola secondaria: docenti e alunni saranno a disposizione per rispondere alle domande dei futuri iscritti. Nel caso in cui non fosse possibile la partecipazione all’open day tutti gli interessati potranno contattare la segreteria della scuola per fissare un nuovo appuntamento.