Gli scacchi contro l’invecchiamento. Il parco di Pinocchio accoglie dibattito e gioco con Mauro Corona

Domani, su iniziativa del Lions Club Abetone Montagna pistoiese e del suo presidente Paolo Andreotti, che a sua volta presiede anche Scacchi Dinamici, al Parco di Pinocchio è in programma “Gli Scacchi. Fare con le mani: armi contro l’invecchiamento del cervello“. Sarà una giornata ricca di appuntamenti: alle 10, dopo il saluto delle autorità presenti e del presidente della Fondazione Collodi, Pier Francesco Bernacchi, inizierà la tavola rotonda moderata da Loredana Lignola, membro del comitato tecnico scientifico della Fondazione, nella quale si parlerà dei benefici pedagogici e nella prevenzione delle malattie neurodegenerative degli scacchi. Previsti interventi della neurologa Stefania Brotini, la geriatra Claudia Cantini, lo psicoterapeuta Massimo Fochi e di Loredana Stefanelli, direttrice della casa circondariale di Pistoia, che presenterà l’esperienza di quasi 2 anni di pratica degli scacchi fra i detenuti e la stessa iniziativa del Lions Club condotta all’interno del penitenziario pistoiese.

Fra gli ospiti, lo scrittore, alpinista e scultore Mauro Corona, molto attento ai temi umani e sociali, che per Scacchi Dinamici, due anni fa, ha scolpito i 32 pezzi degli scacchi in pino cembro. Nel pomeriggio, sulla scacchiera gigante interna al parco, si svolgerà la fase finale del torneo di scacchi fra studenti pistoiesi che hanno vinto i tornei disputati nello scorso anno scolastico nei licei classico e scientifico di Pistoia, all’istituto tecnico di Pistoia e al liceo scientifico di Montecatini. Alla premiazione finale sarà presente il neurologo Andrea Grieco.

"Il presidente Bernacchi ha accolto di buon grado e con entusiasmo l’idea di legare Pinocchio, espressione eterna e immortale del Fare con le Mani, a questi temi così importanti e tristemente attuali dei decadimenti cognitivi - ha detto Andreotti -. Le implicazioni pedagogiche terapeutiche degli scacchi sono universalmente riconosciute: tanto è vero che in alcuni Paesi dell’Unione Europea si insegnano gli scacchi nelle scuole come materia di studio ed è ormai dimostrato che la pratica degli scacchi, soprattutto se iniziata fin dalla giovane età, ha effetti di protezione-prevenzione nei confronti delle patologie di tipo neurodegenerativo e dei decadimenti cognitivi che ne conseguono, come l’alzheimer– ha concluso -. Il fare con le mani rappresenta l’altro importante elemento di prevenzione-protezione nei confronti delle patologie di tipo neurodegenerativo: la mano infatti ricopre un ruolo centrale nei processi cognitivi e la potenza nell’asse mano-cervello in tal senso, è ampiamente dimostrata e documentata".

Emanuele Cutstodontis