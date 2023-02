Gli ex parrocchiani accompagnano don Sunil nella sua nuova sede

Una delegazione costituita da una trentina di persone di Larciano ha accompagnato don Sunil (foto), che è stato parroco di San Rocco e Cecina per quasi 18 anni, alla cerimonia di ingresso alla nuova parrocchia di destinazione a Santa Maria a Monte. Don Sunil è stato ricevuto dalle autorità locali e da numerosi fedeli. La cerimonia di l’entrata in servizio è stata molto partecipata, emotivamente coinvolgente. Era presente il vescovo Andrea Migliavacca e tanti esponenti del clero della diocesi di San Miniato. In rappresentanza della comunità di Larciano era presente la sindaca Lisa Amidei, che a nome di tutti ha voluto ringraziare don Sunil per 18 anni di servizio che ha dedicato con grande dedizione alle parrocchie larcianesi.

Domenica 19 febbraio alle 16 arriverà a Larciano il nuovo parroco don Sergio. Sarà accolto davanti al palazzo comunale, con la presenza delle autorità civili e militari e il gonfalone. A seguire don Sergio officerà la prima messa nella chiesa di San Rocco.