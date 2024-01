Gli eventi e le polemiche: "Gli operatori economici sono stati coinvolti tardi"

"A cinque mesi dalle elezioni, senza uno straccio di programmazione per la stagione turistica ormai alle porte e con cinque anni di desolazione alle spalle, il sindaco Luca Baroncini e l’assessore al turismo Alessandra Bartolozzi si pongono in una posizione di ascolto verso le categorie economiche per raccogliere il loro contributo". Il consigliere di minoranza Ennio Rucco interviene in modo critico sui risultati della riunione tenuta nei giorni scorsi in municipio sugli eventi per il 2024 in città. "Apprendiamo - prosegue l’esponente dell’opposizione - che rispetto alla cabina di regia, che consiste nello creazione di uno strumento giuridico pubblico-privato, il sindaco vuole stringere i tempi , dopo che avrebbe avuto due anni, durante la pandemia, per costruire tutti gli strumenti di cui parla oggi. Sono trascorsi 10 mesi da una mozione votata dal consiglio comunale all’unanimità e mancano poche settimane dalla indizione dei comizi elettorali".

Rucco si riferisce alla creazione del Destination Management Office (Dmo), la struttura di coordinamento per il turismo, partecipata da pubblico e privata, la cui nascita è auspicata da numerosi esponenti delle categorie economiche. "Non faranno niente - dice Rucco puntando il dito contro l’amministrazione comunale - possiamo starne certi, in quanto questa giunta non ha alcuna consistenza amministrativa. Si tratta solo di propaganda elettorale nella vana speranza di recuperare una credibilità non recuperabile. È infatti inutile evidenziare che Nicola Guelfi ed Helga Bracali hanno parlato da consiglieri: non c’è fiducia in questo sindaco e la disponibilità a collaborare non va scambiata per apprezzamento di un operato che è stato disastroso".

Rucco afferma che "il sindaco promette un calendario di eventi e iniziative che sarà reso noto con largo anticipo. Mi chiedo che rispetto e che considerazione ci sia per gli operatori economici, dato che una programmazione in anticipo, deve essere fatta l’anno prima per l’anno successivo. Non contenti, gli amministratori, che cercano di distrarre la città dalla scadenza elettorale e parlano di un futuro che per l’amministrazione in carica non esiste a norma di legge, in quanto ci sono le elezioni e ne entrerà in carica una nuova". Rucco sottolinea che "questa amministrazione ha purtroppo governato in un’epoca nella quale sono piovuti milioni e milioni di euro, anche per il settore turistico, molti dei quali bruciati a vanvera. E i restanti, piovuti con il Pnrr per gli investimenti, sono chiusi nel cassetto da due anni. Penso che, di fronte a questo spettacolo, non serva aggiungere alcuna considerazione, perché dovremmo addentrarci nel campo del paranormale".

Daniele Bernardini