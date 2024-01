Gli alunni dell’istituto Caponnetto in scena, tra musica e letture

"La memoria rende liberi" e all’istituto Caponnetto di Monsummano la libertà della memoria si esprime in musica e letture per non dimenticare. È il progetto che i ragazzi delle medie di Monsummano presenteranno entrando in scena venerdì 26 gennaio alle 9,15, coadiuvati dai loro insegnanti di musica, arte e tecnologia. "Un momento di riflessione su un capitolo tragico e delicato della storia dell’umanità, come la Shoah, è sorto spontaneo nelle classi – fanno sapere dalla scuola –. Un lavoro interdisciplinare di letteratura, musica e arte vedrà protagonisti a vario titolo i ragazzi di tutte le classi. La lettura e la recitazione di una selezione di passi dalla letteratura sul tema, si alterneranno alla esecuzione di brani musicali suonati e cantati tratti dal repertorio Klezmer e d’autore. Faranno da scenografia alla rappresentazione delle installazioni artistiche rievocative e commemorative dei fatti, davanti alle quali gruppi di ragazzi si sposteranno, evocando il movimento continuo di persone nei campi di lavoro e di sterminio. La rappresentazione è la risultante di un lavoro svolto nelle classi nelle discipline coinvolte, con l’intento di indurre negli alunni una riflessione personale sulla Memoria, sulla conoscenza e sul valore della libertà in tutti i suoi aspetti". Un lavoro complesso e sentito su un tema sul quale da anni ormai la scuola media Giusti dell’istituto comprensivo punta l’attenzione. "Personalmente spero che queste iniziative – ha detto la dirigente scolastica Delia Dami – stimolino il nostro pensiero autonomo, ci facciano riflettere sul passato, sul presente e sul futuro. Soprattutto facciano riflettere su coloro che subiscono la storia, i perdenti, quelli che vengono "asfaltati" dalle guerre. Che sono sempre gli stessi, da una parte e dall’altra, gli "ultimi". Questi sono gli anni in cui non dobbiamo abbassare la guardia, ma rimanere vigili. Soprattutto rimanere umani".

Arianna Fisicaro