Gli acquerelli di Veit Teuten in mostra

Il ciclo delle mostre prodotte nel 2023 dalla Fondazione Poma Liberatutti di Pescia continua con Jannina Veit Teuten, artista londinese classe 1939 che presenta 39 acquerelli di burattini, marionette e fantocci caratterizzati da intensi cromatismi, realizzati dal 1980 al 1981. L’esposizione, a cura di Marta Convalle, sarà inaugurata giovedì 11 maggio alle 18.30. Presenti, oltre all’artista, la presidente onoraria Rita Fantozzi, il presidente Paolo Trinci, il vicepresidente Paolo Vitali, i rappresentanti del consiglio di amministrazione e la curatrice della mostra. L’allestimento è caratterizzato da una uniformità ottenuta nelle dimensioni e dall’altezza visiva che creano una sorta di scorrimento d’immagini come in un rullino fotografico a colori. A corredo della mostra il Castello dei burattini Museo Giordano Ferrari di Parma ha concesso la riproduzione di due poster pubblicitari degli spettacoli della compagnia Ferrari risalenti al 1935 ed al 1965.

L’originalità dei dipinti si lega alle motivazioni della loro realizzazione avvenuta nel 1980 in seguito alla visita della Mostra storica di burattini, marionette, pupazzi, pupi, ombre dal XVI secolo a oggi, allestita nel Palazzo Ducale di Colorno (Parma). La collezione Ferrari ha poi avuto negli anni dispersioni a causa di vendite e lasciti. Per questo motivo durante lo studio dei personaggi rappresentati, non sempre identificabili, è stato fondamentale rivolgersi allo stesso Museo; così il curatore dell’attuale collezione, Cesare Bertozzi, presente nel catalogo della mostra avendo redatto una breve storia del museo parmense, ha dato modo di identificare quasi tutte le iconografie degli acquerelli di Jannina.