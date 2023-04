L’ultimo saluto a Giuseppe Spinelli, una vita nei reparti d’élite dei carabinieri

Marliana (Pistoia), 22 aprile 2023 - Un commosso saluto per il sottotenente dell’Arma in congedo Giuseppe Spinelli, 65 anni, i cui funerali sono stati celebrati ieri alla chiesa di San Niccolò a Marliana, paese dove abitava. Spinelli è stato componente del Gis, gruppo intervento speciale carabinieri, reparto d’élite dell’Arma, fondamentale nella storia d’Italia; ha fatto anche parte dei carabinieri paracadutisti della Folgore e il primo reggimento, ieri, ha partecipato alle esequie. Il sottotenente Spinelli, "Nano", era anche Cavaliere della Repubblica. "La vita – ha detto don Alessio Biagioni nell’omelia – ha un valore aggiunto che è proprio il valore dell’uomo. Noi siamo l’amore che abbiamo dato e un militare, come era Giuseppe, sa che la vita può essere perduta per salvare altre vite: lui non si è mai tirato indietro nell’amore che ha dato alla sua famiglia e nella sua professione. Giuseppe rimane proprio in quell’amore che ha donato e che oggi lascia un’impronta indelebile".

Il maresciallo maggiore Massimo Di Grado, comandante della stazione carabinieri di Marliana, ha letto le letture durante la funzione. Il coro parrocchiale, composto da marlianesi che hanno conosciuto e stimato Giuseppe Spinelli, ha eseguito i canti. Intensa la commozione nella chiesa, gremita di autorità e cittadini, tutti stretti in un corale abbraccio ai familiari di Spinelli. Al sottotenente hanno voluto rendere omaggio con la loro presenza: il sindaco di Marliana Federico Bruschi, la vice Alda Biscioni, il capitano Piergiorgio Cataldo, comandante della Compagnia carabinieri di Montecatini Terme, il tenente colonnello Enrico Vellucci, già comandante della Compagnia della città termale per molti anni, tanti carabinieri in servizio e in congedo, appartenenti alla polizia di Stato, alla guardia di finanza, la polizia municipale di Marliana con il comandante Gianni Scanu; tanti colleghi, ma, innanzitutto, amici di "Nano".

Spinelli faceva parte dell’Anc, associazione nazionale carabinieri sezione di Montecatini, che ha partecipato e il presidente, Agostino Giuliani, ha letto in chiesa la preghiera del carabiniere. Sono stati presenti anche appartenenti all’Anc Pescia-Collodi ed altri esponenti del mondo dell’associazionismo e del volontariato. Fabio Menicucci, maestro della Banda Anc ispettorato per la Toscana, ha eseguito Il Silenzio. La moglie di Giuseppe, al termine della funzione, si è alzata in piedi per ringraziare tutti: "Semplicemente, vi dico grazie e vi dico ‘ciao’ – ha affermato - come avrebbe fatto lui". I carabinieri paracadutisti della Folgore hanno sorretto e portato il feretro avvolto nella bandiera italiana.