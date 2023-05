Giurlani torna via social "Sono pronto a incatenarmi per il caso Ponte all’Abate" "Mefit, il sindaco decida"

Per prima cosa ha cambiato denominazione al suo profilo social che da lunedè "Oreste Giulrani Pescia". E in questa nuova veste ha fatto i complimenti a Franchi per la vittoria e gli auguri di buon lavoro. Ma lunedì non si è fatto vedere al comitato elettorale di Brizzi. Ma ieri sera Oreste Giurlani non ha voluto mancare il suo aoppuntamento social con la diretta della sua rubrica "Piazza Grande". "Siamo ancora qui con voglia e determinazione - ha esordito l’ex sindaco – anche se abbiamo perso le elezioni. Faremo opposizione e non abbandoneremo certo la città. Mi batterò per questa comunità da un’altra posizione. Ho avuto tante attestazioni di stima e di affetto e questo mi dà una grande forza. Non ho nessuna intenzione di abbandonare, come magari qualche sperava. Andrò avanti col nuovo ruolo che la cittadinanza mi ha dato".

Giurlani non modificherà le sue abitudini: "Continuerò a stare tra la gente, girerò per la città. E la sera continuerò a fare le mie dirette di "Piazza Grande". Magari cercherò anche di organizzare qualche serata dal vivo. Se volete potete continuare a chiamarmi a qualsiasi ora del giorno e della notte". E ha lanciato subito due messaggi "forti" relativamente alla questione di Ponte all’Abate: "Se la Provincia metterà in atto il suo piano di chiusura totale. Sono pronto a incatenarmi, perhè questo non deve succedere. E l’amico Manolo Strimpelli è pronto a venire con me. Magari studieremo qualcosa". Poi riguardo al Mefit: "Firmando l’ordinanza per garantire l’apertura della struttura mi sono mi sono assunte una grossa responsabilità, anche da un punto di vista personale, perchè sono responsabile anche in solido. MI auguro che adesso, com’è giusto che avvenga, sia il nuovo sindaco a prendersi la responsabilità".

Poi ha dato appuntamento ai gironalisti per una conferenza stampa, che si terrà forse sabato: "Perchè - ha spiegato – di cose da dire ce ne sono".