Anziano trovato morto nel campo: incidente o malore

Serravalle Pistoiese (Pistoia), 3 maggio 2023 – Erano andati a cercarlo perché non era tornato a casa alla solita ora. Era nel suo campo, tra Monsummano e Serravalle, che coltivava con cura da quando aveva lasciato il lavoro al calzaturificio dove aveva passato tanti anni. E’ stato un nipote a fare la tragica scoperta: il nonno era morto nel campo, con il motocoltivatore su di lui e la lama vicina alla testa. Tuttavia il corpo non sembrerebbe avere ferite da trauma: un particolare che lascia aperto un dubbio. malore o incidente?

A perdere la vita è stato Giuliano Bonamici, 76 anni. Inutili i soccorsi arrivati sul posto, in via Poggiolina Bassa, dove intorno alle 19,30 sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme, il 118 con l’automedica di Pistoia e la Misericordia di Pieve a Nievole, i carabinieri di Serravalle Pistoiese che sono rimasti a lungo in attesa del nullaosta del magistrato per la rimozione della salma.