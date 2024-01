Giovanili: il punto sui risultati

La Lampo Meridien domina ancora il girone B degli Juniores regionali, grazie al 2-0 ottenuto contro la Don Bosco Fossone. Alle sue spalle ci sono il Forte dei Marmi ed il Quarrata Olimpia, che vince per 1-0 il derby giocato contro la Larcianese. Bene anche il Casalguidi, che batte per 4-1 il Camaiore. Male invece Pescia e Valdinievole Montecatini, superate per 2-1 dalla Folgor Marlia e dal Capezzano Pianore. Il Capostrada Belvedere impatta per 0-0 col Lido Camaiore. Nel prossimo fine settimana andranno in scena i seguenti incontri: Atletico Lucca-Valdinievole Montecatini; Capezzano Pianore-Casalguidi, Lampo Meridien-Folgor Marlia, Pescia-Larcianese, Camaiore-Capostrada, Quarrata Olimpia-Forte dei Marmi.

La marcia trionfale della Pistoiese nel girone C degli Allievi continua, grazie al 3-0 sul Capostrada Belvedere, che porta i piccoli "orange" a mantenere il +8 sui rivali dell’Academy Porcari. I Giovani Via Nova si impongono per 1-0 sul campo dell’Olimpia Quarrata, mentre MontecatiniMurialdo e Margine Coperta perdono per 3-1 contro Valle di Ottavo e Fortis Juventus. Gli Allievi B della Margine pareggiano per 0-0 col Lido Camaiore. Nel weekend si giocheranno questi match: Giovani Via Nova-Pietrasanta, MontecatiniMurialdo-Maliseti Seano, Pistoiese-Olimpia Quarrata, San Giuliano-Capostrada Belvedere, Zenith Prato-Margine Coperta, Margine Coperta-Affrico (B di Merito).

Giornata no per i Giovanissimi di Olimpia Quarrata e Margine Coperta, che perdono per 1-0 e per 2-0 contro Lunigiana Pontremolese ed Atletico Lucca. Il Capostrada Belvedere si aggiudica per 3-2 l’incontro coi Giovani Via Nova, e sono secondi in classifica nel girone C, con un ritardo di sole quattro lunghezze dalla capolista San Marco Avenza. Queste sono le gare da disputare questo fine settimana: Capostrada Belvedere-Pistoiese, Olimpia Quarrata-Giovani Via Nova, Pistoia Nord-Montignoso. Simone Lo Iacono