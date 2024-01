Giovani talenti crescono. Virginia ’vola’ altissimo. Per lei due titoli mondiali

Il sorridente volto di Virginia Martelli sul tetto del mondo. La sedicenne, appartenente alla scuola ’Ecole de danse’ di Larciano diretta da Tatiana Tkatchenko, ha trionfato ai campionati mondiali di pole e aerial delle discipline ’Tessuti aerei’ e ’Cerchi aerei’ nella categoria under 18 Star. La competizione, denominata ’Pole and aerial world cup’, si è tenuta nei giorni scorsi a Bologna. Nella prima gara la campionessa di Lamporecchio ha registrato il punteggio più alto, in una esibizione ai tessuti aerei, durata quattro minuti, sul tema dell’anoressia. Il secondo titolo lo ha conquistato il giorno seguente nella gara dei cerchi aerei, con un’esibizione sul tema dei disturbi mentali.

Virginia Martelli è seguita dalla maestra Maria Virginia Carli. Le due medaglie d’oro conquistate che conferiscono alla squadra della ’Ecole de danse’ prestigio e ribalta internazionale. La giovane atleta abita a San Baronto e frequenta il Liceo Artistico a Pistoia. Per raggiungere certi importanti traguardi è necessario tanto impegno, allenamento, dedizione e capacità personali. Si allena tutti i giorni per almeno due ore. Per arrivare a competere al campionato mondiale ha dovuto superare diverse e difficili selezioni. Pratica questo sport da sei anni. "Vincere due gare mondiali è motivo di tanta soddisfazione e emozione – ha affermato, emozionata – mi ripaga dei tanti sacrifici fatti. Voglio ringraziare la maestra Maria Virginia Carli e Tatiana Tkatchenko, che mi permettono di raggiungere questi importanti traguardi sportivi". Da registrare altri interessanti risultati delle giovanissime della scuola: Olivia Monticelli e Giulia Selmi sono arrivate rispettivamente seconda e terza nella categoria U10, Gaia Selmi e Alessia Ponziani terze nella categoria U14.

Massimo Mancini