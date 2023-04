Giornata fitta di appuntamenti Cortei, deposizione di corone e commemorazione dei Caduti

Numerose le celebrazioni in Valdinievole per il 25 aprile. Oggi l’amministrazione comunale di Montecatini Terme, in collaborazione con l’Anpi "Giovanni Amendola" organizza la cerimonia per ricordare la Liberazione.

Alle 12 al monumento Caduti nei lager ritrovo di autorità, associazioni combattentistiche e d’Arma per la deposizione della corona di alloro; partenza del corteo fino a piazza del Popolo; alle 12.20 al cippo in memoria dei Caduti partigiani momento commemorativo e deposizione della corona di alloro; alle 12.30 al monumento ai Caduti in guerra in viale Verdi commemorazione ufficiale con gli interventi del sindaco Luca Baroncini (nella foto) e di Aldo Bartoli presidente provinciale di Anpi; benedizione e preghiera per i Caduti. L’accompagnamento musicale è a cura della Banda di Montecatini Terme. Il Partito Democratico di Montecatini sarà presente oggi con un proprio gazebo in piazza del Popolo per donare il libretto della Costituzione "ricordando – scrive il Pd – che il 25 aprile è una data fondante della nostra democrazia, della libertà, in cui ricordiamo i valori della Liberazione. Ribadiamo con fermezza che l’Italia è una Repubblica fondata sull’antifascismo".

A Pieve a Nievole la festa della Liberazione prenderà il via alle 9 per concludersi intorno alle 20. In via Matteotti mercato del riciclo e del riuso a cura dell’Associazione Occhio del Riciclone, l’esposizione di pittori locali e dalle 16 esibizione della banda itinerante a cura della Filarmonica Nucci di Ponte Buggianese. In piazza Colzi alle 9 apertura del percorso ludico-informativo Pompieropoli dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Dalle 9,30 alle 11 "A spasso con te", padroni e cani in passeggiata, a cura dell’Aics, mentre l’Associazione Occhio del Riciclone organizza un laboratorio per bambini sul tema riciclo. In piazza XXVII Aprile ci saranno gli stand delle associazioni di volontariato e dei comitati dei genitori dell’istituto comprensivo Galilei; i quadri dei piccoli pittori della scuola primaria Leonardo da Vinci sul tema Resistenza e Liberazione saranno esposti anche nelle sale comunali e saranno premiati alle 18,30; check-up cardiovascolare a cura dell’associazione Farmadono; alle 10 la Pedalata del 25 Aprile, a cura di Jk Racing (iscrizioni dalle 9), aperta a e-bike e mountain bike; alle 10,30 la solenne commemorazione della Liberazione, con deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti; stand gastronomici coordinati dalla Misericordia di Pieve a Nievole; dalle 15 alle 18 dimostrazione di taekwondo della palestra My Club; alle 17 Pieve Music Contest, a cura dell’associazione Il Villaggio di Prato, con apertura affidata al partigiano Ivo Teglia, che leggerà un brano del libro "Il partigiano e la marmellata" a lui dedicato e scritto da Irene Giacomelli. In piazza XX Settembre alle 15 fettunta e mescita di vino coi Donatori di Sangue Fratres; la mostra degli allievi della scuola di Laura Corre Art; Pieve d’artista, esposizione di Paola Azzurri; alle 16,30 ritrovo per la visita guidata alla mostra Paramenti sacri del 18° e 19° secolo, a cura dell’Istituto Storico Lucchese. Al Centro Auser mostra di trenini elettrici con merenda pane e nutella per i bambini a cura di Auser e Arci Pieve a Nievole. "Dopo il discorso ufficiale 10.30 in piazza 27 Aprile per commemorare la Liberazione – dice il sindaco Gilda Diolaiuti – un gruppo di ragazzi della scuola media Galilei darà lettura di alcuni passi fondamentali della Resistenza. Riteniamo sia un segnale importante per ciò che questa giornata ricorda e che rappresenta, il valore della democrazia, dell’uguaglianza e della libertà".

A Uzzano, ricorda il sindaco Dino Cordio – invitiamo tutti alla semplice ma significativa cerimonia con questo programma: 10:30 ritrovo al monumento ai Caduti di Uzzano Castello; 10:40 deposizione della corona d’alloro alla lapide di Giordano Rosi sul Palazzo del Capitano in piazza Umberto I; 11 deposizione della corona d’alloro in piazza dei Carabinieri Martiri di Fiesole a Santa Lucia, di fronte alla sede comunale.

L’Anpi Valdinievole Centro "Giovanni Amendola" sarà presente alle 10.15 Pieve a Nievole in piazza XXVII Aprile; allee 10.30 a Marliana al monumento a Caduti in piazza del Popolo, dove interverrà Michelangelo Minghi della segreteria provinciale; alle 12 a Montecatini Terme da largo Caduti dei Lager con intervento del presidente Aldo Bartoli in viale Verdi al monumento ai Caduti.

A Chiesina Uzzanese è polemica fra il Comune e il gruppo consiliare Chiesina è le sue frazioni. "La giunta Berti e la destra – scrive il gruppo – seguono la linea di Fratelli d’Italia senza mai citare la parola antifascismo; il Comune ha diffuso la locandina per la celebrazione mettendo solo un generico riferimento alla liberazione, in minuscolo".