Giornata contro lo ’stigma’ a Pietrabuona

Il Circolo Arci Agorà di Pietrabuona ha organizza domani una giornata per combattere lo stigma, in collaborazione con l’associazione Rosaspina odv e con l’Artlab del Mah Boh! L’officina delle possibilità. La giornata è inserita nel programma della quarta edizione di La Montagna a fumetti, iniziativa curata dall’associazione Convivio odv che quest’anno è dedicata a ‘La Val di là. Oltre le montagne e i pregiudizi’.

Stigma è termine che indica un marchio, una etichettatura negativa; viene usato parlando delle malattie psichiatriche: è una condanna sociale che pesa sui malati, colpevolizzati, sostenendo che i disturbi di cui soffrono non hanno rimedio e sono pericolosi. Per chi ne soffre e, spesso, per le loro famiglie, al disagio si aggiunge la vergogna, la necessità di isolarsi. Lo stigma è negare alle malattie mentali la dignità di malattia. Depressione, ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, panico, distimia, anoressia, schizofrenia sono tutte malattie, ognuna delle quali con una diagnosi e una terapia. Non sempre del tutto efficace, così come, peraltro, vale anche per le terapie dei problemi fisici, che non sempre curano, più spesso ‘trattano’, contengono il problema.

Alle 17.30, nella veranda del circolo, viene inaugurata la mostra degli elaborati artistici prodotti dagli utenti del servizio; alle 21 verrà proiettato il cortometraggio ‘La giostra’(nella foto la locandina), del regista lucchese Simone Arrighi, che presenterà il suo lavoro. Per prenotare la partecipazione, 0572 408182 o inviare un messaggio WhatsApp al 3478841190. L’ingresso ai locali è libero, dietro presentazione di tessera Arci.