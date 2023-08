Gioia Giannotti, finalista al Premio Città di Siena da Pescia: leggi la sua storia!

Nuove soddisfazioni per la scrittrice pesciatina Gioia Giannotti. Con il suo primo libro, ‘Le avventure di Pitagorino’, pubblicato da Carmignani Editrice, è risultata fra i cinque finalisti del Premio Letterario Città di Siena all’Accademia dei Rozzi di Siena.

Non è il primo riconoscimento per il libro scritto dall’insegnante pesciatina e illustrato dal suo collega all’istituto Sismondi-Pacinotti Antonio Cavotta, dopo quelli ottenuti in passato al Premio internazionale di poesia e narrativa Percorsi letterari. Dal Golfo dei poeti Shelley e Byron, alla Val di Vara, al Premio letterario nazionale La Penna Perfetta di Castellana Grotte e al Premio letterario La Ginestra di Firenze. Nel libro Pitagorino il protagonista accompagna il lettore in un percorso alla scoperta della matematica; una storia in cui poesia e narrazione si intrecciano in una combinazione di grande impatto.

"In tanti anni di insegnamento – spiega Giannotti – mi sono accorta che molti studenti provano una sorta di fobia nei confronti della matematica, che viene vista come una materia da cui mantenere le distanze. Tutto ciò provoca un senso di frustrazione. Ma allora perché non raccontarla? Il libro è nato così, dove la poesia si alterna alla narrazione. Il disegno viene usato come supporto per spiegare concetti matematici e l’inglese come lingua per tradurre i riferimenti alla storia della matematica".

E.C.