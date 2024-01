Il ricordo del maestoso Gigi Riva: "Un’amichevole indimenticabile"

Pistoia, 25 gennaio 2024 – Lui c’era, quel giorno. Ferdinando Bernardini, un tempo calciatore oggi dirigente calcistico, ebbe la fortuna e l’onore di affrontare il grande Gigi Riva in un’amichevole disputata, nel 1972, all’allora stadio comunale di Pistoia.

"Terreno perfettamente agibile, ventilazione inapprezzabile, spalti gremiti al limite della capienza", come avrebbe raccontato Sandro Ciotti, per quella Pistoiese – Italia, finita 0-7 con rete, la prima, l’unica del primo tempo, proprio del cannoniere di Leggiuno innamoratosi di Cagliari e della Sardegna tanto da farne ragione di vita. "È un ricordo indelebile – sostiene, visibilmente emozionato, Bernardini – perché fu un’occasione d’incrocio più unica che rara. Un’amichevole tra la Nazionale del dopo Mexico 70, guidata dal commissario tecnico Ferruccio Valcareggi, e una mista della squadra arancione di cui anch’io facevo parte. Rammento l’entusiasmo della gente e io che sul terreno di gioco ero marcato dall’altrettanto grande Giacinto Facchetti. C’erano loro e pure Causio, Boninsegna, Capello, Albertosi, Zoff e tanti altri, per noi autentici miti, calciatori le cui prodezze eravamo soliti ascoltare alla radio od osservare la sera del di’ di festa alla ‘Domenica Sportiva’. Ecco, c’era una differenza tra Riva e gli altri e non è leggenda: il rumore che emetteva il pallone, all’epoca di cuoio, calciato da lui. Aveva ragione Gianni Brera: era proprio rombo di tuono. Un suono particolare, che ho ancora nelle orecchie a distanza di decenni. Mai risentito su nessun altro campo di gara. Un ‘boom’, rombo di tuono appunto, definizione azzeccatissima".

Alla notizia della scomparsa di quel numero 11, ancora oggi miglior marcatore azzurro con 35 gol, Bernardini ha aperto il cassetto dei ricordi e trovato subito una foto: il tentativo di contrastare Riva da parte di Riccardo Ducceschi, terzino destro arancione, parente dell’allora presidente Oriano Ducceschi. Una foto che da sempre custodita gelosamente. "Anch’io giocavo sulla fascia destra – chiosa Bernardini –, ma non sono stato immortalato dai fotografi. La mia mente, però, ha ancora tutti gli scatti di quel fantastico giorno".

Gianluca Barni