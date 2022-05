Un giardino per Emanuela Loi, vittima della strage di via D'Amelio

Massa e Cozzile (Pistoia), 14 maggio 2022 - "Giardino pubblico Emanuela Loi, agente di polizia, deceduta il 19 luglio 1992 nella strage di via D'Amelio". Dalla data del 14 maggio 2022, il giardino pubblico di via Raffaello Sanzio, a Massa e Cozzile, località Biscolla, è intitolato a Emanuela Loi, appartenente alla Polizia di Stato, componente della scorta del magistrato Paolo Borsellino, vittima della strage di via D'Amelio, trent'anni fa, a Palermo. Con il giudice Paolo Borsellino e Emanuela Loi, nella strage di quel tragico 19 luglio 1992, furono uccisi gli agenti della scorta Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. Il giardino pubblico è stato inaugurato e, contestualmente, intitolato con una cerimonia molto partecipata, che ha suscitato profonda commozione. Il sindaco Marzia Niccoli ha salutato le autorità, tra le quali il prefetto Licia Donatella Messina, il vicequestore Alberto Tricoli vicario del questore di Pistoia Olimpia Abbate, moltissimi appartenenti alla polizia di Stato, il magistrato della Direzione nazionale antimafia Roberto Pennisi; tra i presenti, anche molti appartenenti all'Arma dei carabinieri: il capitano Alessandro Sorgente, comandante della Compagnia di Montecatini Terme, il comandante della stazione carabinieri di Buggiano Lorenzo Guidotti; appartenenti alla polizia municipale. E' giunto per la cerimonia anche don Antonio Coluccia, parroco che, da anni, combatte la criminalità, un costante impegno per la legalità in mezzo alla gente, per le strade: una visita a sorpresa e un intervento che hanno lasciato un segno profondo in tutti i presenti. Il sindaco Marzia Niccoli ha affermato: «Abbiamo pensato di inaugurare questo nuovo giardino, un'area di circa 10mila metri quadrati, compreso il campetto di calcio, oggetto di lavori importanti per la sistemazione del terreno e la piantagione di tante nuove piante, con la realizzazione di un vialetto pedonale. Lo spazio lo abbiamo acquistato nel 2018 e lo abbiamo risistemato. I lavori ...