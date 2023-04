Giardini storici Anche Collodi è protagonista

La Giornata Europea dei Giardini storici festeggia la sua quarta edizione mercoledì 26 aprile, con iniziative per la valorizzazione della memoria e della storia d’Europa. Il tema del 2023 è "Un’Europa di giardini uniti: diversità di relazioni tra i giardini storici". Alla giornata ha aderito anche lo Storico Giardino di Villa Garzoni di Collodi con un programma di attività.

Per i turisti in visita nella giornata saranno organizzate visite guidate di gruppi scolastici, laboratorio di giardinaggio del Fagiolo magico, laboratorio multimediale "L’avventura verde di Pinocchio" in collaborazione con Myedu. Lo Storico Giardino Garzoni di Collodi è uno dei membri fondatori della Via Europea dei Giardini Storici.