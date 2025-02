Giannone: "1300 richieste di aiuto in un anno"

Oltre 1300 utenti sono si sono rivolti per le questioni riguardanti i servizi sociali ai carabinieri in congedo, lo scorso anno solo a Monsummano. È un bilancio interessante quello esposto dal presidente della sezione monsummanese dell’Associazione nazionale carabinieri Marco Giannone, che in un anno di progetto pilota insieme alla società della salute della Valdinievole, ha contato al giorno numerose richieste dei cittadini interessati. "Per questo progetto impegniamo circa 12 volontari per tutte e 3 le aree dei servizi sociali e cioè famiglia, servizi alla persona e disabilità impegnati in attività di accoglienza e front office per l’orientamento agli utenti. Un impegno importante che ci vede disponibili tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 al presidio Asl di via Pineta. In un anno abbiamo contato un’assistenza continua quotidiana a circa 1300 cittadini che richiedevano informazioni e a quali uffici rivolgersi".

AF