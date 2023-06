"Giani ha la memoria corta Attacca la Corte dei Conti ma sulle Terme non fiatò"

"Eugenio Giani gioca al politico, ma ha la memoria corta. Suscitano stupore le parole del governatore in merito alla sentenza della Corte dei Conti che censura l’operazione Multiutility. “La Corte dei Conti – ha detto – non può ostacolare il volere degli enti locali“. Eppure in questi anni il volere degli enti pubblici, Comune e Regione, è sempre stato quello di salvare le Terme di Montecatini con ogni mezzo. Il consiglio comunale per decine di volte si è espresso con atti chiari verso l’intervento pubblico di salvataggio delle Terme, ma Giani e la sua amministrazione hanno sempre dichiarato che “la Corte dei Conti non ci permette interventi diretti".

A esprimere queste parole è il Movimento Cinque Stelle della provincia di Pistoia, che critica duramente il governatore della Toscana e il modo in cui ha collaborato con il Comune sulla vicenda Terme.

"Perché due pesi e due misure sulle parole dei giudici contabili? – chiedono i grillini – Dobbiamo forse pensare che il volere reale degli enti interessati fosse quello di portare le Terme al fallimento? Spieghi Giani a tutta Montecatini perché si è appiattito nell’immobilità della giunta comunale, fornendo al sindaco Luca Baroncini e a se stesso il paravento della Corte dei Conti. Quali sono gli interessi politici delle giunte e dei partiti coinvolti? E’ sempre stato ovvio, a chi le carte le ha studiate, che quella della Corte dei Conti era una scusa che nascondeva la non volontà politica di intervenire, tanto quanto è chiaro che il progetto multiutility smuove interessi privati tali che non si ha più paura nemmeno dello spauracchio dei giudici contabili.

"Resto basito – dichiara Simone Magnani, coordinatore provinciale del Movimento Cinque Stelle – ma non totalmente sorpreso dalle parole di Eugenio Giani. Il governatore ha più volte dimostrato di essere un cerchiobottista di professione. Ma i montecatinesi hanno la memoria lunga e ricordano bene le sue parole e dove ci hanno portato insieme all’inconsistenza del sindaco. Stavolta però Giani deve farsene una ragione: contro la Multiutility schiereremo i cittadini con referendum e proteste. Il progetto che ha deciso di difendere, di vendere ai privati la proprietà dell’acqua e i servizi essenziali non lo salverà dalla fine politica a cui è destinato. Il M5S è in prima linea per difendere i beni comuni e sarà insieme ai comitati a combattere contro questo ennesimo abuso verso i cittadini, a cominciare dal referendum a Pistoia, città in cui gli interessi di privati, centrodestra e centrosinistra trovano un pericoloso punto di incontro".