Gemelle in passerella Kelly e Melany Modaro in trionfo a Miss Toscana

Due gocce d’acqua, un’unione fortissima. Kelly e Melany Modaro, ventenni montecatinesi, sono gemelle unite da un legame indissolubile che arriva fino alla passerella. Entrambe partecipano a Miss Toscana e hanno trionfato nella semifinale regionale del Don Carlos, appuntamento in cui si scelgono le 24 finaliste di Miss Toscana (lo scettro sarà assegnato il 30 agosto a Castelfiorentino). Kelly prima, Melany seconda. Divise da una manciata di punti. Eppure la concorrenza era agguerritissima. La versiliese Giada Pieraccini, terza, sin qui aveva vinto tutte e sette le selezioni a cui aveva partecipato. Ma le gemelle Modaro hanno messo la marcia in più e ora pensano in grande. Intanto Kelly, che ha vinto il titolo di Miss Eleganza Toscana, è già alle semifinali di Miss Italia dove vuole raggiungerla anche la sorellina. Ma il primo obiettivo sono le altre fasce regionali satellite e lo scettro del Granducato. Kelly e Melany domenica sera erano raggianti. “Un’emozione fortissima. Non ce l’aspettavamo. Le gioie dell’una – dicono - sono anche dell’altra. Arrivare prima e seconda è un sogno. Ma non ci fermiamo qui”. I primi tifosi delle gemelle sono papà Marc’Antonio e mamma Tatiana Lischenko che è russa e la cui origine ha influito sui lineamenti delle figlie. Alla fine applaudivano felici. “I nostri genitori – ci tengono tanto ma devo dire – spiega Kelly – che l’idea di iscriversi è venuta a me e ho convinto Melany. Fino all’anno scorso ero chiusa. Avevo paura di non piacere alla gente. Ora ho acquisito sicurezza e il concorso da questo punto di vista è straordinario. Permette di accrescere l’autostima e ti dà una grande forza”. Le gemelle sono cresciute con la famiglia nel quartiere Casina rossa. Poi gli studi, sempre insieme, al Lice economico sociale Don Bosco di Montecatini. E ora, legate sempre a doppio filo, l’Università a Firenze, Scienze della comunicazione. “Ci piacerebbe lavorare in quel mondo ma è ancora presto. Ora ci godiamo il concorso. E’ un’estate molto dura, con tante serate, ma un’esperienza incredibile, unica”. Chiediamo a Kelly cosa pensa che colpisca di lei e la sua risposta è decisa. “Indubbiamente il fisico c’è ma penso che di noi colpisca anche il viso. Abbiamo lineamenti dell’Est come nostra madre”. La vittoria di Kelly Modaro non è stata a sorpresa. Anche lei si era aggiudicata due selezioni, poi aveva ottenuto un secondo e un terzo posto. Enrico Salvadori