Gemellaggio con Poussan Una delegazione in visita

Da pochi giorni è terminato il soggiorno a Larciano, di una comitiva composta da 41 persone, in rappresentanza del comune francese di Poussan, un paese che, come abitanti e superficie territoriale, è simile a Larciano. È ubicato nel sud della Francia. In visita a Larciano erano presenti le massime autorità amministrative del piccolo comune francese, tra cui il sindaco e vicesindaco. Con la cittadina di Poussan nel 2013, il comune di Larciano ha sottoscritto un patto di gemellaggio. Quest’anno decorrevano i dieci anni da quella data e da quell’atto ufficiale. Nell’occasione, con la presenza del sindaco di Larciano Lisa Amidei e i componenti della sua Giunta, è stato nuovamente sottoscritto il patto di gemellaggio, a conferma dell’ottimo rapporto instaurato nel tempo tra le due comunità. Nel mese di novembre, in occasione di Santa Caterina, patrona di Poussan, una delegazione larcianese renderà la visita. A Larciano la comitiva francese ha avuto una ottima ospitalità. Ha potuto visitare il Castello di Larciano ed alcune città toscane. Sabato è stata organizzata una cena al Ghianda, dove i visitatori francesi hanno potuto gustare i prodotti tipici del territorio, offerti dall’azienda agricola Giovanni Lepori. Per questa iniziativa del gemellaggio è stato istituito un apposito comitato, composto da rappresentati della Pro Loco di Larciano, dalle scuole e da rappresentati della società civile e delle istituzioni.