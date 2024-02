Gema, riecco Angelucci: "Finalmente al completo"

Si sono viste versioni più spettacolari della Gema Montecatini ammirata domenica al PalaTerme contro la Virtus Arechi Salerno, ma dopo la prestazione tanto brillante quanto alla fine infruttuosa fornita in occasione della sconfitta di Treviglio contro Brianza Casa Basket serviva sostanza: ben venga dunque una vittoria anche sporca come il 67-55 maturato contro la formazione campana. Ciò che contava di più infatti era ritrovare la via del successo e tornare a macinare punti, in una giornata che ha visto peraltro andare al tappeto alcune dirette concorrenti dei leoni termali in chiave playoff, come Piombino, Crema e la stessa Brianza: "Non saremo stati esteticamente bellissimi, ma quel che ci interessava era il risultato, sia per riprendere un po’ di fiducia sia per toglierci di dosso quell’ansia che a volte ci prende – ammette coach Marco Del Re al termine del match – Ansia che si è impossessata di noi anche nei primi due quarti. Siamo partiti contratti e questo si è visto dai tanti appoggi sbagliati da sotto, anche abbastanza facili: ne ho contati almeno otto, decisamente troppi. Al rientro dall’intervallo lungo la squadra è entrata in campo con una faccia diversa, abbiamo difeso meglio e di conseguenza siamo stati più efficaci nelle situazioni di gioco che solitamente ci rendono più forti: abbiamo corso di più e abbiamo mosso la palla in attacco con più lucidità. Ci avevamo provato anche nel primo tempo ma siamo stati evidentemente più farraginosi".

La notizia maggiormente positiva per Gema al di là del punteggio finale è stato il rientro in campo di Simone Angelucci, il quale ha permesso al tecnico livornese di poter disporre per la prima volta dall’inizio del campionato del roster al completo: "Lo staff medico dava fine febbraio come periodo di possibile rientro in campo, ma lui è stato in grado di bruciare le tappe: sabato alla vigilia del match è venuto nel mio ufficio dicendomi di sentirsi bene e di voler provare a giocare qualche minuto – racconta l’allenatore Gema – Il piano iniziale era quello di fargli assaggiare il campo per tre o quattro minuti, alla fine per circostanze contingenti ne ha giocati più di tredici e la sensazione è che avrebbe potuto rimanere sul parquet anche per più tempo. Sono davvero contento per Simone, perché ha saltato 21 partite e so quanto ha sofferto nel vedere per quattro mesi i suoi compagni giocare mentre lui doveva mordere il freno e lavorare per recuperare. Il suo ritorno ha fatto del sottoscritto l’allenatore più felice del mondo".

Filippo Palazzoni