Gema, nuovo stop. Vince Fiorenzuola

Fiorenzuola Bees

92

Gema Montecatini

82

FIORENZUOLA BEES: Giacchè 11, Venturoli 15, Preti 22, Ricci 11, Gaye Serigne 2, Bottioni 2, Sabic 12, Re 5, Bjorac 10, Bettiolo 2, Guaccio, Seck ne. All. Dalmonte.

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 10, Mazzantini 12, Passoni 16, Korsunov 11, Di Pizzo 10, Corgnati 14, Pirani 5, Dell’Anna 4, Mastrangelo ne, Angelucci ne, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re.

Arbitri: Occhiuzzi e Zuccolo.

Parziali: 22-13, 47-36, 71-53.

Gema, abbiamo un problema. Contro i Fiorenzuola Bees la truppa di coach Marco Del Re incappa nella prima sconfitta senza appello della stagione (92-82) e denuncia un deficit di energie preoccupante. Urgono forze fresche al più presto e in tal senso una mano potrebbe darla l’ingaggio di Andrea Petracca, ala in prova a Roseto ma secondo i rumors di mercato vicino alla firma con i rossoblù. Botta e risposta da dietro l’arco in avvio fra Giacchè e Savoldelli, Fiorenzuola ha la mano calda dalla lunga distanza e colpisce anche con Preti per il 6-5. Montecatini in compenso si prende l’area e colpisce due volte con Di Pizzo per il primo possesso pieno di vantaggio termale. I locali però sono infallibili quando si varca la linea dei 6,75: altre due triple ribaltano la situazione a favore dei Bees, con Mazzantini che prova a tenere a galla i Leoni rossoblù. Quando i gialloblù aumentano intensità e qualità delle giocate anche nel pitturato per la Gema iniziano i guai: altro 10-0 di parziale Fiorenzuola a cavallo fra primo e secondo quarto, stavolta confezionato tutto in area, e i Del Re boys scivolano a -13. L’aggressività a protezione del proprio canestro messa in campo dagli emiliani manda fuori giri l’attacco di Montecatini: Fiorenzuola colleziona recuperi e vola sul 35-17 con la tripla di Preti. Savoldelli la vanifica con un gioco da tre punti ma da dietro l’arco gli avversari mandano a segno praticamente tutto il roster e si riprendono il +18, che diventa +20 con il 3/3 dalla lunetta di Sabic. Il quintetto piccolo con Savoldelli e Corgnati insieme sul parquet sembra sbloccare gli ospiti, che risorgono dal -23 piazzando un break di 12-0 che li riporta alle soglie della doppia cifra di svantaggio all’intervallo lungo. La pausa spezza il ritmo della Gema e dà l’opportunità a Fiorenzuola di riorganizzarsi: alle api è sufficiente stringere nuovamente le maglie in difesa per riprendere il controllo del match. Coach Del Re nel frattempo perde i pezzi: al forfait di Mastrangelo, tenuto a riposo per un problema fisico, si aggiungono i problemi di falli di Passoni e Pirani. Con le rotazioni ridotte all’osso Montecatini fa quello che può, rientrando anche fino a -13. Sulla bomba da quasi 9 metri senza ritmo di Venturoli a 5’32’’ dalla sirena finale scorrono però virtualmente i titoli di coda del match, perché Gema scivola nuovamente a -18 e non ha più la forza di replicare.

Filippo Palazzoni