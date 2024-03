Gema nella tana della capolista PL

Domenica di passione per la Gema Pallacanestro Montecatini, attesa questo pomeriggio alle 18 nel catino bollente del PalaMacchia targato Pielle Livorno. Nella vittoria di domenica scorsa contro la Solbat Piombino i leoni termali hanno rispolverato la loro miglior versione, ma nella tana della capolista del girone A di Serie B Nazionale, dominatrice fin qui nel girone di ritorno con 10 vittorie consecutive (ultimo ko nel derby contro Libertas), anche replicare la prestazione quasi perfetta di sette giorni fa contro i tirrenici potrebbe non bastare: "Ho sempre detto che la Pielle è a parer mio la squadra più completa del girone – commenta coach Marco Del Re – In aggiunta possono contare un ambiente caldissimo, come nessuno riesce ad avere in B, ma non dobbiamo dimenticare che se siamo lucidi e compatti, in primis in difesa, possiamo giocarcela con tutti. D’altra parte una delle cinque sconfitte stagionali alla Pielle gliel’abbiamo inflitta noi".

Vero, all’andata però la formazione livornese fu costretta a fare i conti con l’assenza all’ultimo momento di Mateo Chiarini, quinto miglior realizzatore del campionato con 16 punti di media a partita, che stavolta sarà regolarmente al suo posto nello starting five biancoblù. E ci sarà pure l’altro asso nella manica a disposizione di coach Marco Cardani, ovvero Federico Loschi, rientrato a pieno regime dal lungo infortunio al ginocchio proprio in corrispondenza del filotto di vittorie inanellato dalla Pielle. Coincidenza che è difficile ritenere casuale: "Anche noi a differenza dell’andata saremo al completo, sarà importante provare a mettere qualche granellino negli ingranaggi di una squadra ormai lanciata".

Filippo Palazzoni