Gema Montecatini Terme: "Costruita la squadra che volevamo"

Si respirava aria da primo giorno di scuola giovedì scorso al debutto in palestra della Gema e non poteva essere altrimenti: per molti è un po’ tutto nuovo e nuova è persino la denominazione della società. Per coach Marco Del Re è invece un ritorno al passato, anche se rispetto a due anni fa in casa rossoblù sono cambiate tante cose.

"E’ vero che la società formalmente è diversa – confessa il tecnico livornese – ed è sicuramente diverso il campionato, perché sarà un torneo unico nel suo genere, vista la formula a diciotto squadre che sappiamo già non sarà ripetuta il prossimo anno. L’ambiente però è sempre quello in cui mi sono trovato bene, le persone in gran parte sono le stesse e io sono molto carico. Porto con me tanto entusiasmo e la voglia di mettermi in gioco in una categoria che presenta sicuramente tante incognite, ma che allo stesso tempo è anche molto stimolante. Spero di riuscire a trasmettere tutto questo anche alla squadra".

Squadra quasi completamente rinnovata e dall’età media molto bassa, subito messa sotto torchio dal preparatore atletico Andrea Ossola con test fisici e allenamenti esclusivamente atletici che continueranno fino a domani. "Questi primi giorni – rivela Del Re – servono a togliere la ruggine e a far riprendere gradualmente la condizione ai ragazzi. Dalla prossima settimana intensificheremo sempre di più e tornerà a rimbalzare il pallone. Siamo riusciti a costruire esattamente la squadra che volevamo fare, ossia mediamente giovane composta da ragazzi che avessero voglia di mettersi in gioco, di dimostrare quello che valgono e di fare un passo in più come noi vogliamo fare a livello di società. Non ci sono nomi altisonanti o elementi dall’esperienza ventennale, ma giocatori che sono pronti a lavorare sodo in allenamento per formare una squadra che possa giocarsela con tutte le avversarie".

Filippo Palazzoni