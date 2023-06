Gema Montecatini e Fabo Herons, presentato il nuovo progetto per la Serie B!

"Giovedì 22 giugno vi aspettiamo alle 19 alle Terme Tettuccio. Siete tutti invitati per la presentazione del nostro nuovo progetto". È il messaggio che Gema Montecatini, con un certo gusto per la suspense, lancia dai social. "Una svolta grintosa per le future sfide e fare... solo rete!" aggiunge l’annuncio ancor più misterioso.

Cosa bolle insomma nella pentola delle due società che hanno appena agguantato uin posto nella nuova serie B nazionale, riproponendo così un’altra stagione di derby termali? Per conoscere gli obiettivi di Gema l’attesa è breve. La Fabo Herons si è già messa all’opera annunciando nuovi arrivi e permanenze. Confermatissimo coach Federico Barsotti, resta alla corte del presidente Andrea Luchi anche il playmaker Marco Giancarli, che è stato peraltro il primo giocatore a firmare per gli Herons nel giugno del 2021, quando l’avventura della nuova società era ancora tutta da disegnare. "Molte delle fortune degli Herons – scrive il sodalizio – sono legate al suo nome; il suo spirito è stato fondamentale in questi due anni. La filosofia del Club si sposa bene con la sua impronta, anche per la leadership che ha saputo mettere al servizio del gruppo". Prima ancora, Herons aveva prolungato per le prossimi tre stagioni, quindi fino al 2025-26, il rapporto con la guardia-ala Daniele Dell’Uomo, classe 1998.

Volto nuovo per il viceallenatore della prima squadra: sarà Alessio Marchini, spezzino del 1973, ex Etrusca San Miniato in Serie B. Rivestirà anche il ruolo di responsabile del settore giovanile Herons e quindi di Montecatini Basket Junior, società satellite. Arriva anche il nuovo preparatore fisico: Alessandro Miotti, 28 anni, nelle ultime quattro stagioni in B con l’Etrusca San Miniato, dove ha raggiunto la finale per la promozione in A2 nel 2022 e le semifinali nel 2021.

Mai