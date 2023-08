Gema, c’è entusiasmo Notte di gala al Tettuccio per la presentazione "Tifosi, ci divertiremo"

Non si è fatta mancare niente la Gema Pallacanestro Montecatini nella serata di gala organizzata martedì alle Terme Tettuccio per la presentazione di squadra e staff in vista della stagione 2023-24. Non sono mancati i momenti di goliardia con Alessandro Lulli in veste di capo ultrà che non ha lesinato frecciatine ai cugini Herons, a dimostrazione che il clima da derby non è mai sopito, ma nemmeno quelli di commozione nel presentare le iniziative a sostegno della battaglia che sta combattendo Paolo Paolini, il tifoso rossoblù di fede Gema ricoverato dalla scorsa primavera nella clinica riabilitativa "Don Gnocchi" di Firenze. Non è mancato soprattutto il pubblico, che ha dato una risposta confortante in termini di partecipazione e ha inondato di entusiasmo il nuovo corso del sodalizio termale. Si respira un’aria diversa intorno al club e anche il ds Guido Meini lo ha sottolineato: "Il clima positivo è merito del calore del nostro pubblico e della passione che mettono le persone che lavorano intorno ai giocatori e lo staff tecnico. Il nostro obiettivo è innanzitutto quello di diventare un gruppo e la vera sfida sarà esserlo anche nei momenti di difficoltà, che sicuramente non mancheranno". A fare eco a Meini è il nuovo capitano Nicola Savoldelli, uno dei due confermati dalla scorsa stagione: "Sono felice che la dirigenza mi abbia dato questa investitura, per me è molto importante essere capitano di una squadra così giovane. Spero di riuscire a trasmettere il prima possibile a tutti cosa significhi giocare a Montecatini per questa maglia e questa società – ha raccontato il numero 9 rossoblù - La cosa fondamentale sarà costruire nel più breve tempo possibile un’identità di squadra. Dovremo partire a fari spenti e cercare di migliorare passo dopo passo, settimana dopo settimana, grazie al lavoro in palestra". Un lavoro che è già iniziato agli ordini di coach Marco Del Re e che secondo il tecnico livornese promette bene: "In questi giorni i giocatori stanno versando ogni goccia di sudore sul parquet, credo che il pubblico amerà questa squadra perché i ragazzi stanno dando tutto quello che hanno e sono convinto che in campionato daranno ancora di più e ci faranno divertire".

Filippo Palazzoni