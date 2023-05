Gema alla "final six" di Porto Santo Stefano

Si è conclusa alle fase eliminatoria della Final Six di Porto Santo Stefano la stagione degli U19 Silver della Gema Montecatini Basket. Sarebbe tuttavia troppo banale liquidare in così poche parole il percorso della prima squadra giovanile del club rossoblù, svolto sotto l’occhio vigile di coach Massimo Angelucci. Il tecnico empolese, pur essendo stato chiamato a stagione in corso al capezzale della prima squadra, non ne ha voluto sapere di cedere il testimone e ha continuato a lavorare sui suoi ragazzi, con risultati tutto sommato invidiabili: alla prima esperienza in un campionato Silver regionale la squadra, trascinata dai quattro "moschettieri" Albelli, Cellerini, Rinaldi e Benedetti, aggregati in pianta stabile anche ai senior della Serie B, ha raggiunto l’obiettivo delle finali regionali con un cammino fatto di una sola sconfitta su 22 partite tra prima e seconda fase, guadagnandosi il pass per l’Argentario come terza delle migliori prime. E tutto ciò con un gruppo in cui più della metà dei componenti oltre che under 19 erano anche under 17. Per un soffio gli Angelucci boys non sono entrati di diritto in semifinale (due posti erano infatti riservati alle squadre con i due migliori record) e ai quarti di finale è arrivata la beffa, con il ko 59-70 per mano del Biancorosso Empoli. Un gruppo di amici più che una squadra di basket, sul quale la società del presidente Cardelli ha scommesso fortemente ad inizio stagione, dando a tutti l’opportunità di continuare a crescere insieme e di cimentarsi in un campionato complesso come quello Under 19 Silver. Ecco tutti i "leoncini" che compongono il roster di coach Angelucci: Damiano Facchiano, Edoardo Iacopini, Leonardo Spinetti, Jacopo Scalzo, Filippo Guidi, Niccolò Scalzo, Riccardo Albelli, Federico Rinaldi, Christian Soare, Michael Merluzzo, Matteo Facchiano, Tommaso Turturiello, Gabriele Pagni, Jacopo Cellerini, Alessio Benedetti.

Filippo Palazzoni