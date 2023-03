Gatto potrebbe tornare alla guida della Municipale

Che cosa accadrà di Domenico Gatto, ex comandante della polizia municipale, dopo l’udienza preliminare relativa alla richiesta di rinvio a giudizio per lui e altri sei agenti per varie ipotesi di reato, prevista il 20 marzo al tribunale di Pistoia? Il Comune deve affrontare una situazione abbastanza complessa. La soluzione più semplice per l’amministrazione, senza dubbio, sarebbe l’archiviazione. Il caso giudiziario sarebbe chiuso e Gatto potrebbe riprendere senza problemi il suo posto. Il caso di farebbe più complesso se avvenisse un rinvio a giudizio. Edoardo Svenkjak, ex dirigente dell’ufficio lavori pubblici, ottenne un risarcimento importante per non essere stato reintegrato subito dopo la chiusura delle indagini relativi ad Appaltopoli, nonostante i procedimenti che hanno poi visto la sua assoluzione. Gatto, seppur sotto processo, potrebbe quindi tornare a lavorare in Comune, anche se un eventuale dibattimento in corso potrebbe spingere il Comune a metterlo in un ufficio diverso da quello per cui ha lavorato finora. Una soluzione pro tempore, insomma, in attesa che la giustizia faccia il suo corso. L’avvocato Claudio Del Rosso, legale di parte civil, ha chiesto che l’ente venga chiamato in sede civile a rispondere delle eventuali responsabilità degli agenti.

Da.B.