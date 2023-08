Gardi al Pinocchio Street Festival a Pescia: E’ la clown più famosa del mondo

Circo, teatro e musica sono i protagonisti del Senza Fili Pinocchio Street Festival, la kermesse di tre giorni che dal 25 al 27 agosto richiamerà a Collodi migliaia di visitatori da tutta Italia. Il progetto dell’Associazione Terzo Tempo, gode della collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, l’Associazione Internazionale Open Street aisbl di Bruxelles e l’Associazione Il Teatro Che Cammina di Treviso, dei contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e del MiC, con il patrocinio di Regione Toscana, il sostegno di Comune di Pescia e Banca di Pescia e Cascina, e della partnership con QN Quotidiano Nazionale-La Nazione-Il Resto del Carlino-Il Giorno. Nello storico borgo arriverà Il meglio delle produzioni internazionali di arti performative: gli incredibili Jashgawrosky Brothers, dall’Armenia; il mimo francese Jean Menigault, in arte Meningue; Matthias Martelli, giovane emulo di Dario Fo, di cui porta in scena "Mistero Buffo", per la regia di Eugenio Allegri. E poi, Badabimbumband, Talking Ties e l’Ensemble TerzoTempo, che accompagneranno gli spettatori con i loro concerti-spettacolo. Infine, la clown svizzera Gardi Hutter, domenica 27 agosto al Parco di Pinocchio, con la sua pièce "Giovanna D’Arpo": una tra le stelle internazionali del teatro clownesco, che da oltre quarant’anni porta la sua comicità in tutto il mondo, con 3700 repliche in 35 paesi: un’icona dell’arte comica al femminile, una Chaplin delle Alpi. Oltre cinquanta gli spettacoli in programma, con ingresso a offerta libera. Saranno messe a disposizione delle navette per raggiungere Collodi Castello, a partire dalle 20.30; per gli eventi principali, a partire dal 16 agosto sarà possibile prenotarsi sul sito www.senza-fili.it. L’evento, nato nel 2016, si è imposto all’attenzione del pubblico, per la sua caratteristica di rappresentare un’offerta culturale e turistica unica intorno alla figura del burattino più famoso del mondo: Pinocchio. Il programma è un tributo al personaggio inventato 140 anni fa da Carlo Collodi, ma non ha un carattere celebrativo, e non si rivolge solo ai ragazzi: si svolge nel Giardino Garzoni, nella Piazzetta dei Mosaici di Venturino Venturi, nel Parco di Pinocchio e nel borgo di Collodi Castello, con lo spettacolo che si insinua nelle rughe e mulattiere del borgo medioevale.