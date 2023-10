"Garantire percorsi chiari per i più fragili"

Grande partecipazione al convegno Acli su “Conoscere e riconoscere i diritti fondamentali“.

Ispiratrici le parole del presidente nazionale Acli Emiliano Manfredonia: "Riconoscere e non concedere o conferire i diritti fondamentali". Necessario cioè riconoscere quella che è la dignità fondamentale insita

costitutivamente in ogni i persona. Interessante l’intervento dell’assessora al Welfare della Regione

Toscana Serena Spinelli che ha sottolineato l’impegno della Regione a costruire un approccio di rete, di sistema, per far interagire e collaborare tutti i soggetti pubblici e del terzo settore per una presa in

carico a 360 gradi del soggetto fragile. Molto gradito è stato l’apprezzamento rivolto dal vescovo di Pescia Roberto Filippini al Circolo Acli Don Giulio Facibeni per l’aver affrontato un tema così attuale ed grave. Il presidente del circolo, Leonardo Magnani ha sottolineato l’urgenza di attivare percorsi concreti ed operativi per poter informare le persone che sono in stato di fragilità sui diritti e sulle

opportunità offerte loro dalla normativa vigente. Un attività di informazione e presa in carico che può attivarsi tramite percorsi formativi diretti ai volontari. Nell’ottica della concretezza è stata distribuita, nel corso del convegno, una pubblicazione redatta in modo da dare massima possibile acquisibilità dei contenuti. Tale pubblicazione vuole essere una sorta di vademecum che supporti le associazioni nelle loro strategie di intervento e strumento di informazione diretta dei cittadini. La pubblicazione è consultabile presso la sede Acli di Montecatini in via Cavour 24 e presso la biblioteca comunale Leandro Magnani.