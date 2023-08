G7 in Puglia: niente Montecatini Terme - Borgo Egnazia pronto ad ospitare

Nemmeno il tempo di aprire la discussione: inutile candidare la città al G7 che sarà ospitato dall’Italia il prossimo anno. La scelta c’è già, anche se non è ufficiale. Il vertice fra capi di Stato e di governo si farà a Borgo Egnazia, un resort esclusivo in Puglia. L’annuncio ufficiale probabilmente verrà fatto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel discorso d’apertura della Fiera del levante a Bari, il 9 settembre prossimo. L’indiscrezione è frutto di una "gaffe", quella del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, coordinatore di Fratelli d’Italia in Puglia, che parlando dell’inserimento del Castello svevo di Bari tra i musei d’interesse nazionale si è lasciato scappare la notizia.

Inutile quindi candidarsi come aveva proposte il consigliere di minoranza dei Bagnaioli Andrea Gabbani.

Per l’evento si stima una presenza di circa cinquemila persone. Fra queste ci sono le delegazioni, gli staff, gli addetti alla sicurezza e poi giornalisti, tecnici, fotografi, cameramen e forze dell’ordine.

Borgo Egnazia è un resort esclusivo nel comune di Savelletri, a metà strada tra Brindisi e Bari, e quindi facilmente raggiungibile dai due aeroporti. Si estende su una superficie complessiva di 85 ettari nella Valle d’Itria. Un complesso che ricorda gli antichi villaggi rurali pugliesi e che può ospitare un migliaio di persone. Vale a dire i leader dei sette paesi e le loro delegazioni. Dal 2010, anno di apertura, Borgo Egnazia è parte di Leading Hotel of the World e ha ricevuto una serie di prestigiosi riconoscimenti tra cui i premi "Best Hotel of the Year" di Virtuoso nel 2016 e "Most Life Changing Experience" di Condè Nast UK nel 2017. A Luglio 2018, in occasione della 23° edizione dei World’s Best Awards di Travel + Leisure Borgo Egnazia è al primo posto nella categoria Top Italian Resort,al quarto nella categoria Top 10 European Resort Hotels ed è tra i Top 100 hotel di tutto il mondo (al 43mo posto).

g.g.