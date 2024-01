Fusioni saltate. FdI: "Il merito?. È del governo"

Il consigliere regionale Alessandro Capecchi e la consigliera provinciale Francesca Capecchi (nella foto) di Fratelli d’Italia intervengono sulla questione del mancato accorpamento di tre istituti scolastici del territorio, tra cui l’agrario Anzilotti. "Si sta facendo molta confusione – commentano – e ci spiace constatare che il Pd se ne stia approfittando per fare becera propaganda. Il dimensionamento è una missione del Pnrr che il governo Meloni ha ereditato dall’esecutivo Draghi che vedeva in maggioranza anche il Pd. Con il Milleproroghe, il governo ha dimostrato di aver preso in seria considerazione la questione che – sottolineano gli esponenti di Fdi – non comporterà alcuna chiusura delle scuole ma degli accorpamenti amministrativi".

"Grazie al decreto – proseguono – in Toscana per il 2024/25 vedremo solo quattro accorpamenti sui 15 previsti. Sull’Anzillotti, la Regione era pronta a procedere con il dimensionamento, nonostante le richieste di deroga da parte dei sindacati, della scuola stessa e dei partiti politici che in sede di consiglio provinciale hanno votato all’unanimità un atto che chiedeva la sospensione del provvedimento. Nessuna vittoria del Pd, quindi, ma un’azione celere del governo. Il ministro dell’istruzione e quello dell’agricoltura sono impegnati a valorizzare proprio gli istituti agrari prevedendo anche precisi progetti e finanziamenti per questo tipo di formazione. Non è interesse né del governo né di Fratelli d’Italia indebolire questi istituti. Il Pd continua a omettere un dettaglio fondamentale, è cioè che per legge è la Regione, e non il governo, a provvedere al dimensionamento della rete scolastica".