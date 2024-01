Ladri in casa mentre i proprietari sono alla messa

Monsummano (Pistoia), 10 gennaio 2024 - Hanno approfittato del giorno di festa per introdursi nella casa vuota da pochi minuti per tentare il furto, ma in casa non c’era molto e sono scappati con le pive nel sacco. Quello che hanno lasciato tuttavia sono gli ingenti danni ai proprietari, un anziano e la figlia. È quanto accaduto in località Le Case nel giorno dell’epifania, che ha fatto però trovare più che altro del carbone e per nulla dolce, nella calza ai ladri. Per nulla dolce è stato purtroppo anche il rientro a casa dei proprietari, quando hanno visto il portone oltraggiato con, probabilmente, un piede di porco e altri strumenti. L’incursione dei ladri in casa di Mario e Simona dovrebbe essere un caso isolato perché nel vicinato pare non si siano registrate altre visite di malfattori.

Ma la paura e lo sgomento tuttavia sono stati tanti, da parte dei due congiunti. "Quando è accaduto noi non eravamo in casa – racconta Simona –, eravamo andati alla messa dell’Epifania, vicino la nostra abitazione. Quando siamo tornati abbiamo capito subito che era successo qualcosa, guardando l’entrata. I ladri infatti hanno danneggiato le porte, ma non hanno trovato nulla perché non teniamo contanti in casa e del resto non hanno preso nulla. Il lavoro più grosso è stato rimettere tutto a posto perché avevano buttato tutta la roba all’aria".

Dopo lo conforto iniziale i due sono andati a denunciare l’accaduto. "Sì, c’è stata tutta una parte burocratica da svolgere che ci ha portato via del tempo – racconta la figlia – e abbiamo fatto denuncia dai carabinieri e attivato l’assicurazione. Deve essere successo tutto tra le 17,45 e le 18,50 di sabatoo, quando eravamo usciti per andare alla Messa. Ancora non ho ben chiaro cosa ci sia stato portato via perché sto ancora rimettendo a posto, ma non tenendo nulla di valore in casa, devono essersene andati con le pive nel sacco. Forse l’unica cosa che mi possono aver portato via, perché ancora non l’ho ritrovata nella confusione, è un rosario che una cara amica mi aveva riportato da Roma e che era stato benedetto da Papa Francesco, ma più che altro aveva un valore affettivo".

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Monsummano, restano i danni alla porta e dentro la casa, il dispiacere per la visita sgradita e il pensiero che i ladri abbiano tenuto d’occhio la famiglia tentando di approfittarsi di un anziano e sua figlia.