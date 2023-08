Furti in appartamenti a Montecatini Terme: arrestato uno dei ladri

I carabinieri della Compagnia di Siena, con l’ausilio dei colleghi di Montecatini, hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 35enne straniero. Il provvedimento è stato eseguito in base a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa a giugno dal Gip del tribunale di Siena su richiesta della locale procura della Repubblica. All’arrestato vengono contestati diversi furti in abitazione, che sarebbero stati commessi con il concorso di un complice.

I furti sono stati consumati nella provincia di Siena (Monteroni d’Arbia e Sovicille) tra novembre e dicembre 2022. L’indagine prende le mosse da una mirata attività di analisi e di raccolta di informazioni, dopo che erano stati commessi numerosi furti in abitazione nell’intera provincia, nell’ultimo bimestre del 2022. Un equipaggio della sezione radiomobile dei carabinieri di Siena ha riconosciuto il veicolo mentre stava effettuando una perlustrazione in prossimità del luogo di un intervento per furto in abitazione. Ne è scaturito un concitato inseguimento concluso con l’abbandono del veicolo da parte degli occupanti. Grazie anche agli accertamenti tecnici effettuati sul veicolo sequestrato, è stato possibile raccogliere un compendio indiziario grave sul conto di due stranieri, che secondo l’ipotesi accusatoria Anche l’esecuzione della misura è stata complessa e articolata ed è stata possibile grazie alla collaborazione dell’Arma di Siena con i carabinieri della provincia di Pistoia, che hanno aiutato i colleghi ad individuare i luoghi di frequentazione dei due indagati colpiti dalla misura cautelare: uno è stato individuato dai carabinieri della stazione di Pescia e ristretto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un altro è tuttora attivamente ricercato.