Furiosa litigata fra ex in strada, urla e rissa sfiorata in centro. Nel diverbio spunta un coltello

Pescia (Pistoia), 18 ottobre 2023 – Tanta paura nel cuore di Pescia per una brutta lite in strada. Per placare gli animi si è reso necessario il pronto intervento di una pattuglia di agenti del locale commissariato della polizia di Stato. È stato sfiorato un violento scontro in via Amendola, a pochi passi dai giardini pubblici di piazza Matteotti. Una giovane donna di origine nigeriana ha iniziato una accesa discussione con l’ex convivente, anche lui originario della Nigeria. Alla base dell’accaduto ci sarebbero problemi familiari. I toni della discussione si sono fatti sempre più concitati, ben oltre il normale confronto tra due ex. La gente ha iniziato a guardare per vedere che cosa stesse succedendo. Le voci erano udibili anche dalle strade vicine. Ben presto i toni si sono ulteriormente alzati, creando forte preoccupazione fra i passanti e i gestori delle attività commerciali della zona. Qualcuno ha temuto che la vicenda potesse prendere una piega ancora più grave quando, al culmine della tensione la donna avrebbe estratto un coltello.

L’ uomo si è subito allontanato, cercando rifugio in un vicino negozio. Questo, probabilmente, ha evitato che la lite degenerasse in qualcosa di ben più grave. "La donna era davvero fuori di sé – racconta ancora impaurito un testimone della scena –. Era lei che ha aggredito verbalmente lui". Una volta arrivati sul luogo della lite, i poliziotti hanno fermato entrambi, portandoli in commissariato, dove sono stati trattenuti per gli accertamenti del caso. La normalità è ben presto ritornata in via Amendola, dove la gente ha potuto riprendere a passeggiare con tranquillità e i titolari dei negozi sono tornati a svolgere il proprio lavoro senza temere altri incidenti.

red.mon.