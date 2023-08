Furia nazista da S. Anna al Padule Quella lunga scia di sangue Via alle commemorazioni

Una lunga scia di sangue che da Sant’Anna di Stazzema arriva fino al padule di Fucecchio. Fu un agosto d’inferno quello del 1944 per la Toscana con la furia dell’esercito nazista, ormai in ritirata, cher si abbattè su centinaia di innocenti. Il 23 agosto 1944 alcuni reparti dell’esercito nazista massacrarono indiscriminatamente, con metodi da guerra e di artiglieria pesante, 174 civili, fra cui neonati e anziani, all’interno del Padule di Fucecchio, fra le province di Pistoia e di Firenze, colpendo nei comuni di Monsummano Terme (frazione di Cintolese), Larciano (frazione di Castelmartini), Ponte Buggianese, Cerreto Guidi (frazione di Stabbia) e Fucecchio (frazioni di Querce e di Masserella).

Per il 23 agosto sono in programma una serie di commemorazioni. Per il comune di Monsummano Terme alle 8 a Cintolese nella chiesa di San Massimiliano Kolbe messa celebrata da monsignor Roberto Filippini, vescovo di Pescia. Alle 9 intervento della sindaca Simona De Caro al monumento ai Caduti e al cimitero di Cintolese, dove verranno deposte corone di alloro. Interverrà la filarmonica "Tonini" di Montevettolini. A Larciano alle 8,15 a Castelmartini , al monumento ai martiri dell’Eccidio interventi delle autorità e deposizione di una corona d’alloro. Alle 8,45 stesso rito al Giardino della memoria. Alle 9 messa celebrata dal parroco don Gianluca Palermo. Nel comune di Ponte Buggianese ritrovo alle 9 in piazza Martiri del Padule ad Anchione e deposizioni di corone di alloro ai cippi di Pratogrande, Capannone e Albinatico. Alle 21, sempre ad Anchione, messa solenne, commemorazione ufficiale. Sarà presente la filarmonica "Nucci".

La cerimonia unitaria quest’anno si terrà nel comune di Fucecchio, a Massarella, sempre il 23 agosto. L’appuntamento sarà in piazza Martiri e Parco della Rimembranza, a Massarella. Alle 17,30 sarà celebrata la messa nella pieve di Santa Maria. A seguire lo spettacolo teatrale "Diciassette proiettili la trafissero nel petto" ideazione e regia di Firenza Guidi, a cura di Elan Frantoio. Alle 19 la commemorazione e interventi istituzionali di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio.

Niccolò Galligani