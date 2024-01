I funerali di Romano Pazzini, l’ultimo saluto all’ex bomber. Lacrime e ricordi di calcio

Montecatini Terme, 23 gennaio 2024 – Ultimo saluto ieri mattina di Montecatini a Romano Pazzini. Presso la parrocchia di Sant’Antonio si sono tenuti infatti i funerali dell’ex attaccante di Monsummano, Ponte Buggianese e Pistoiese, padre inoltre di Patrizio, Federico e Giampaolo. Tante persone erano presenti nella chiesa della cittadina termale, per rendere omaggio ad un personaggio che ha fatto la storia del calcio qui dI zona. Da buon centravanti, infatti, aveva fatto le fortune delle squadre per cui aveva giocato, segnando tantissime reti, grazie anche al suo fiuto innato per il gol. Nel 1958/1959 ne aveva realizzati addirittura ben 27, permettendo così alla Pistoiese di andare in C. Dopo la lunga carriera di giocatore, è rimasto legato al mondo del calcio, facendo per tanti anni l’istruttore nel settore giovanile, ottenendo anche ottimi risultati.

Alla cerimonia presenti anche tutti i familiari, oltre che agli amici di lunga data, che avevano condiviso con lui momenti importanti della sua carriera di calciatore e di istruttore di calcio. Tantissime lacrime sono scese dal volto della moglie Manuela, compagna di una vita di Romano Pazzini. Visibilmente commossi anche i tre figli dell’ex calciatore, accompagnati dalle rispettive mogli. Ognuno di loro ha raccontato un episodio o un aneddoto, legato al padre, nel corso della cerimonia che è durata quasi un’ora e mezzo. Al termine di questa, c’è stato il corteo funebre, che si è diretto presso il cimitero di Monsummano Terme, luogo in cui è stato tumulato Romano Pazzini, e dove era nato quasi 87 anni fa, ovvero il 24 gennaio del 1937.