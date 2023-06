Fratelli d'Italia, a Pescia nuova dirigenza in vista delle elezioni

Archiviata l’esperienza negativa delle elezioni amministrative, la sezione pesciatina di Fratelli d’Italia si è mossa in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, con le elezioni Europee e Provinciali. In accordo con la dirigenza provinciale, Roberto Franchini (foto), attuale presidente, ha nominato i nuovi gli organismi dirigenziali e la segreteria. Franchini sarà affiancato da un vice presidente, Luca Celli, che collaborerà con il presidente nelle scelte politiche del partito, da Manuela Angeli, responsabile della gestione e comunicazione della segreteria; ognuno nel proprio ruolo, lavoreranno in simbiosi con il presidente nella gestione del partito, con incarichi specifici. In particolare, Franchini si occuperà di Agricoltura e Turismo, Celli avrà il compito di ampliare e rafforzare le alleanze con le altre forse di centrodestra, Angeli si occuperà di organizzazione del partito, sanità e politiche sociali. Lorenza Del Carlo è chiamata a lavorare su urbanistica e ambiente, Mirco Peruzzi del tesseramento, e David Bendinelli della gestione della cassa e del Bilancio. A Marco Matteucci e Giorgio Fabbri il compito di occuparsi dello sviluppo turistico ed economico della Valleriana. Il consigliere comunale eletto, Giacomo Melosi, farà parte di diritto della segreteria e del direttivo. "Auspico- scrive Franchini -che nel tempo da questo gruppo emerga un nuovo presidente, che passate le Consultazioni elettorali delle Europee possa sostituirmi, dopo oramai 10 anni della mia ininterrotta guida del partito a Pescia".