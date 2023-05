Franchi: "La differenza dalle liste" Brizzi: "Il confronto continua"

Manca un seggio quando incontriamo Riccardo Franchi, candidato sindaco della coalizione con Partito Democratico, Pescia è di Tutti e Una storia nuova. Al ballottaggio arrivate con 6 punti di vantaggio rispetto alla coalizione di Vittoriano Brizzi. "Ci riposiamo qualche ora, non di più- afferma Franchi –insieme continueremo a confrontarci con i cittadini. La gente ha premiato il nostro ascoltare, saper ascoltare le persone, il condividere con loro. È un chiaro segnale di voglia di cambiamento, di scrivere una storia tutta nuova. Pescia lo chiede. I pesciatini lo chiedono". È un risultato in controtendenza rispetto a quelli nazionali: al ballottaggio sono arrivate due coalizioni espressione del centrosinistra, e il PD ha recuperato 8 punti rispetto alle scorse elezioni. "Questo dimostra il bagno di umiltà che ha fatto il PD, che si è messo al servizio di un progetto civico. In questa campagna elettorale lo abbiamo dimostrato. Quando si vota il sindaco si vota soprattutto la persona. Ma permettimi di sottolineare il lavoro fatto dalla squadra: i 48 candidati delle nostre tre liste, persone sane, nuove, che per la prima volta hanno deciso di mettersi in ballo per fare qualcosa di buono per la propria città, e hanno fatto la differenza. E questo è il valore aggiunto rispetto alle altre liste". Anche in casa Brizzi si sorride, dopo l’esito del voto. "Siamo al ballottaggio- commenta il candidato sindaco –anche se qualcuno pensava, o sperava, di andare a vincere al primo turno, era con 17 liste, 149 candidati, era abbastanza improbabile riuscirci. Abbiamo fatto un buon risultato. Poteva essere migliore, ma ce la possiamo giocare, in modo consapevole e determinato: nel secondo tempo si stabilirà il risultato finale". Come pensate di muovervi, da domani? "Andiamo avanti la nostra strada, con il nostro programma e le nostre proposte, collegate a ciò che abbiamo fatto. Ribadiamo il nostro civismo, l’essere lontano dai partiti, e riproponiamo ciò che abbiamo finora proposto".