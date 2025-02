Frana di massi sulla Mammianese

Pochi minuti dopo le 15 alcuni massi si sono staccati dal costone, precipitando sulla sottostante via Mammianese, 50 metri dopo il ponte di San Lorenzo in direzione Nord. Pietre grandi come sedie, del peso di qualche quintale. Si è rischiata la tragedia. Se una di queste avesse colpito un’auto o una moto in transito, o anche un mezzo pesante, le conseguenze sarebbero state gravissime. I tecnici della Provincia di Pistoia hanno sgomberato la strada e controllato la scarpata, lasciando aperta la strada.