Fra Giani e Corte dei Conti è scontro sul caso Terme

Per la Corte dei Conti è "da stigmatizzare il ricorso da parte della Regione allo strumento normativo per aggirare il divieto di soccorso finanziario posto dal d.lgs. 1752016, autorizzando ad esempio l’acquisizione di beni patrimoniali delle società in crisi o in liquidazione e vulnerando il principio dell’autonomia patrimoniale che caratterizza il ricorso alle società partecipate. Emblematica – sempre secondo la magistratura contabile – l’autorizzazione ad acquistare i beni immobili della società terme di Casciana Spa in liquidazione (con accollo dei mutui e dei debiti) e della società Terme di Montecatini Spa".

Il presidente regionale Eugenio Giani, commentando tale rilievo della Corte dei Conti sulla gestione delle società partecipate a margine della parificazione del rendiconto generale della Regione per il 2022 da parte della sezione di controllo della Corte dei Conti, si è quindi soffermato sulle Terme.

"In realtà – ha dichiarato Giani all’agenzia Adnkronos – la società non c’è più perché ormai siamo all’omologa del tribunale per quello che riguarda la liquidazione delle Terme, ma che non è una liquidazione in senso sostanziale. Lo è in senso formale, perché noi vogliamo rilanciare Montecatini. Quindi ho detto che gestiremo direttamente Tettuccio, Excelsior e Regina per garantire quella funzione di rilancio, quella proiezione di una Montecatini che è patrimonio d’arte, di terme, luogo ideale per eventi, che la Regione cercherà di sviluppare in una forma che non sarà più quella della società per azioni".