Forze dell’ordine, blitz in centro Controlli in diverse abitazioni Franchi: "Questo è solo l’inizio"

Giovedì sera un gruppo di pattuglie delle forze dell’ordine pesciatine, polizia municipale, carabinieri e polizia di Stato, ha effettuato una serie di controlli sulle abitazioni del centro storico pesciatino. L’operazione è consistita in una serie di controlli specifici su diverse abitazioni nella porzione di abitato compresa fra Ruga degli Orlandi e piazza San Romualdo. "Questo intervento è uno dei primi sulla sicurezza nella nostra città- ha detto, soddisfatto, il sindaco Riccardo Franchi –è stato monitorato lo stato di alcune civili abitazioni, lo stato degli alloggi, le persone che vi risiedono. Un controllo sui movimenti che ci sono all’interno del nostro territorio comunale, un’azione preventiva. Era nel nostro programma, lo avevamo condiviso con le forze dell’ordine, che ringraziamo, in particolare Francesco Marraccini, comandante dei Carabinieri di Pescia, anche per la collaborazione offerta ai nostri agenti della Municipale, comandata da Fabrizio Natalini. Questo è solo l’inizio. In futuro arriveranno altre azioni del genere, nuovi controlli su tutto il territorio, il lungofiume, il centro storico, le zone periferiche. La sicurezza dei nostri cittadini era uno dei punti focali del nostro programma- ha concluso -lo è ancora". Strani “via vai” in ore serali e alle prime luci del mattino, forti litigi e urla, appartamenti affittati a cittadini per lo più extracomunitari che risulterebbero occupati in modo abusivo e con un numero di presenze all’interno ben al di sopra delle norme vigenti, condizioni igienico-sanitario al limite della decenza. Ecco quanto era stato denunciato nelle settimane scorse da molti residenti, per il tramite dei consiglieri comunali Giacomo Melosi e Antonio Grassotti, secondo cui "il centro storico è il ricettacolo di situazioni al limite della legalità".