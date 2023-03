"Forza venite gente" al Teatro Verdi Musical ’francescano’ nato nel 1981 riproposto con le nuove tecnologie

Della serie "gli appuntamenti imperdibili", quelli da non mancare. Perché belli, da seguire tutti d’un fiato, che regalano emozioni, anche inattese. Sale sul prestigioso palco del Teatro Verdi di Montecatini "Forza venite gente", la commedia musicale divenuta cult nel corso degli anni. Ci arriva in una veste rinnovata, che non mancherà di colpire lo spettatore.

Il musical italiano dedicato alla vita del "poverello d’Assisi", San Francesco, simbolo di pace, mansuetudine e generosità, andrà in scena questa sera alle 21. Dopo molte rappresentazioni, l’allestimento si rinnova. La prima assoluta della commedia musicale infatti è datata 9 ottobre 1981: al Teatro Unione di Viterbo debuttò quello che nel giro di pochi anni sarebbe diventato un autentico spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale, arrivando a varcarne gli stessi confini geografici. Tradotto in otto lingue e rappresentato in Paesi quali Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia, "Forza venite gente" annovera diversi primati: 3500 repliche, oltre 2 milioni e 500 mila spettatori. Soltanto a Roma, in piazza San Giovanni, il 16 agosto 2000, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, fu riprodotto davanti a 250mila fedeli entusiasti e ne ebbe 30mila Padova, allo Stadio Appiani, in occasione della storica visita in Veneto di Giovanni Paolo II.

Venti gli artisti che si alterneranno sul palco, tra attori, cantanti e ballerini di indubbia, provata bravura; ci guideranno in un viaggio musicale, che racconta una delle figure più importanti della Cristianità. Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri di elegante intrattenimento e travolgente simpatia. Che non mancherà di trascinare anche i più flemmatici. Adesso la Soni Produzioni propone una nuova versione: fedele all’originale per trama e contenuti, per sviluppo drammaturgico e partiture musicali, ma profondamente rinnovata nella tecnologia e nella qualità dell’allestimento. Un’esibizione tutta da vedere, ascoltare. Su cui meditare e che resterà nel cuore. Garantito.

Gianluca Barni