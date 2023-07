Fontanello più efficiente dopo la manutenzione

LAMPORECCHIO

Rinnovati gli erogatori e l’impiantistica interna, introdotti i pulsanti a pedale. Il fontanello di acqua ad alta qualità in piazza Salvo D’Acquisto è nuovamente attivo. Si sono concluse le ultime lavorazioni di Acque Spa sull’impianto, durate una ventina di giorni – necessarie a rinnovare l’impiantistica. L’attività rientra nel quadro degli interventi programmati dal gestore idrico sui fontanelli realizzati tra il 2007 e il 2010 che, per quanto ancora perfettamente funzionanti, vengono ulteriormente efficientati. Il rinnovo della struttura è stata inoltre l’occasione per il rifacimento della parte frontale e l’introduzione dei nuovi erogatori "nascosti" e dei pulsanti a pedale, in sostituzione di quelli a bottone: misure che migliorano ulteriormente, anche in termini di sicurezza igienico-sanitaria, la qualità di un servizio gratuito. Nel 2022 i tre impianti di Lamporecchio capoluogo, Cerbaia e San Baronto hanno erogato 587mila litri di acqua per un risparmio di 15,7 tonnellate di plastica e un valore di circa 123mila euro.